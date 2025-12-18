Kaş'ta izinsiz kum alımına jandarma engeli

Antalya'nın Kaş ilçesinde çay kenarından kum alan şahıslar jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı. Şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşen Çayı kenarından kum alındığını tespit etti. Ekipler izinsiz faaliyeti durdururken, alınan kum ise tekrar yerine boşaltıldı. 2872 Sayılı Çevre Kanununa Muhalefetten şahıslar hakkında idari işlem başlatılırken, evraklar ilgili kuruma gönderildi. - ANTALYA