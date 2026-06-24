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Markette başörtülü kadınlara kıyafetleri üzerinden sözlü taciz

Markette başörtülü kadınlara kıyafetleri üzerinden sözlü taciz
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette alışveriş yapan içerik üreticisi Zeynep Umurbek, bir şahsın başörtüsü ve kıyafeti üzerinden sözlü saldırısına uğradı. Umurbek, şikayetçi oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan içerik üreticisi Zeynep Umurbek, bir şahsın başörtüsü ve kıyafeti üzerinden yaptığı sözlü saldırıya maruz kaldı. Olay sonrası Zeynep Umurbek, şahıs hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

Olay, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette meydana geldi. Alışveriş yaptıkları sırada video çeken başörtülü iki kadın, market içerisinde bulunan yaşlı bir şahsın sözlü müdahalesiyle karşılaştı. Görüntülere yansıyan olayda şahsın kadınlara yönelik, "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Şahsın sözleri üzerine, taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Emniyete giderek şikayetçi oldu

Zeynep Umurbek, olayın ardından Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Umurbek, "Bu yaşadığımız iğrenç olayı bir yerde anlatsak, 'Abartmayın yıl kaç oldu hala başörtümüze laf ediyorlar diyorsunuz' derler. Ediyorlar. Yıl kaç olursa olsun, bu arsızlar, utanmazlar, insanların kıyafetlerine ve düşüncelerine müdahale edemeyeceklerini, karışamayacaklarını öğrenemediler" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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