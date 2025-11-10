Kartepe'de Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca-Maşukiye yolunda seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. - KOCAELİ