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Kartalkaya Otel Faciasında Sırrı Köstereli Tutuklandı, Yeni Genel Sekreter Vekili Atandı

Kartalkaya Otel Faciasında Sırrı Köstereli Tutuklandı, Yeni Genel Sekreter Vekili Atandı
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu tutuklanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin yerine Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk atandı.

Kartalkaya'da meydana gelen otel faciasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin yerine, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili olarak görevlendirildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta 28 kişi gözaltına alındı. Davaya ilişkin toplam 22 kişi tutuklandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal hakkında da tutuklama kararı verildi. Mahkemenin ardından Bal ve Köstereli cezaevine gönderildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin yerine, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili olarak görevlendirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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