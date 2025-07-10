Halit Ergül'ün sözleri, mahkeme salonunu karıştırdı: Ben zaten yıkıldım

Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin davada, otel sahibi Halit Ergül'ün "Ben zaten yıkıldım" sözlerine mağdur aileleri "Senin hiç mi suçun yok?" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'yi derinden sarsan Grand Kartal Otel yangını ülkenin en önemli gündemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya'da, 21 Ocak tarihinde yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Facianın ardından açılan davada, 19'u tutuklu toplam 32 sanık pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Yoğun katılımın gerçekleştiği duruşma için Bolu Adliyesi'nin yetersizliği sebebiyle günler öncesinden Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu hazırlanmıştı.

Dört tarafının bariyerlerle kapatıldığı spor salonuna, davanın 4'üncü gününde de katılımcılar geniş güvenlik önlemleri ile alındı. Sanıkların salona alınmasının ardından duruşmanın 4'üncü günü başladı. Öte yandan, duruşmanın ilk 3 gününde toplam 24 sanığın savunması alınmıştı.

DAVANIN BİR NUMARALI İSMİ SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKTİ

Duruşmanın 4. gününde Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün mahkemede sarf ettiği sözler, tansiyonu yükseltti. Ergül'ün "Ben zaten yıkıldım" sözlerine mağdur aileleri "Senin hiç mi suçun yok?" diyerek tepki gösterdi.

OTEL SAHİBİ ERGÜL'ÜN KIZI: BU İŞLERDEN ANLAMAM

Ayrıca duruşmanın üçüncü gününde Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi Elif Aras, "Nihai kararları babam verir. Biz emir, talimat vermeyiz, işletmeye karışmayız, imza yetkimiz yoktur. Biz arada bir zorunlu bir şeylere imza atmak için toplandığımız zamanlarda buluşmalara katılmam, bu işlerden anlamam. Eksikliklerle alakalı hiç bir bilgim yok ve bunlarla işim olmaz" demişti.