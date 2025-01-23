Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Şevval Şahin hayatını kaybetti
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), hayatını kaybetti. Bartın'da yaşayan Şahin, 1,5 ay önce otelde garson olarak çalışmaya başlamıştı. Yangın sırasında 12'nci kat penceresinden atlayan Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şevval Şahin'in cenazesi, bugün Bartın'da toprağa verilecek.
BOLU Kartalkaya'da, Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bartın'da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başladı. Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12'nci kat penceresinden atladı. Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babası Erdal Şahin'i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin'in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı'nda toprağa verilecek.