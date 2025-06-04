Kartal'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kartal'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Kartal'da seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kartal'da seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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