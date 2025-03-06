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Kartal'da Müzik Atölyesinde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kartal'da Müzik Atölyesinde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kartal'da bir müzik atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kartal'da müzik atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki müzik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun hemen yanında olan yangın büyük bir paniğe neden oldu. Sağlık ekipleri yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve bir vatandaşa, olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yangın anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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