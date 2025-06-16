Kartal'da Kadınlar Tuvaletinde Gizlice Görüntü Çeken Şahıs Suçüstü Yakalandı

Kartal'da Kadınlar Tuvaletinde Gizlice Görüntü Çeken Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Kartal'daki bir alışveriş merkezinde, kadınlar tuvaletinde gizlice görüntü çekmeye çalışan bir şahıs, olay anında kadın bir vatandaş ve güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. Kendini 'yanlışlıkla girdim' diyerek savunan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

Kartal'da bir alışveriş merkezinde, kadınların uygunsuz görüntülerini çekmek için girdiği kadınlar tuvaletinde suçüstü yakalanan şahıs, kendini 'yanlışlıkla girdim' diyerek savundu.

Olay, Kartal'daki bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın vatandaş, tuvalete girdiğinde içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti. Olay anını video kaydına alan kadın ve güvenlik görevlisinin etkili müdahalesiyle birlikte şahıs suçüstü yakalandı. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gizlice kayıt alırken yakalanan şahsın, telefonundaki görüntüleri açmamak için uzun süre mücadele ettiği görüldü. "Doğru, çektim, siliyorum" diyen şahsın, "tuvalete yanlışlıkla girdim" savunması ise dikkat çekti. Şüpheli şahıs polis ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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