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Kartal’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 1 yaralı

Kartal’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 1 yaralı
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Kartal’da seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.

Kartal'da seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kartal Sahilyolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 34 KKD 157 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise olay esnasında yolu tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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