Haber : Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı ile ilgili 9 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı ile ilgili 9 gözaltı

 - Güncelleme:
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı ile ilgili 9 gözaltı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı Alevi Derneği yöneticisi N.D'nin azmettirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Cuma günü Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş motosikletli 2 kişi tarafından darp edilmişti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişileri S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğunu tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, A.Y.'yi kısa sürede gözaltına aldı. A.Y.'nin ifadesi doğrultusunda saldırıyı Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirtilen Alevi Derneği Yöneticisi N.D.'nin azmettirdiği ortaya çıktı.

N.D.'nin Sarıtaş'a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istediği, M.D.'nin de M.F. isimli bir başka şahsa konuyu anlattığı belirlendi. M.F.'nin de mahalleden bulduğu S.G. ve A.Y.'ye saldırı talimatı verdiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.'yi (39) gözaltına aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheli S.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title