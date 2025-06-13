Karşıyaka Mezarlığı'nda Yılanlar Görüntülendi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda yılanlar kameralara yansıdı. Yılanların mezarların arasında gezindiği anlar dikkat çekti.
Karşıyaka Mezarlığı'nda yılanlar görüntülendi
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nda 2 yılan cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nı yılanlar bastı. Yılanların mezarların arasında gezindiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa