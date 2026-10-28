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Kars ve Bursa'da zimmet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

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Kars ve Bursa'da zimmet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı
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Kars merkezli yürütülen zimmet ve özel belgede sahtecilik soruşturması kapsamında Kars ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı; aramalarda toplam 13 dijital materyale el konuldu.

Kars merkezli yürütülen zimmet ve özel belgede sahtecilik soruşturması kapsamında Kars ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Aramalarda toplam 13 dijital materyale el konuldu.

Kars'ta "zimmet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kars ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince TCK 247 "Zimmet" ve TCK 207 "Özel Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında çalışma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, Kars merkez ile Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"13 dijital materyale el konuldu"

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 flash bellek olmak üzere toplam 13 dijital materyal ele geçirildi. Materyallere soruşturma kapsamında incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mahkemeye sevk edilen C.Ö. (44) ve H.Ç. (30) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların etkin şekilde sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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