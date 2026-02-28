Haberler

Kars'ta kar, kazaları beraberinde getirdi

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle tırların yoldan çıkması ve bir otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta, etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları, çok sayıda maddi hasarlı kazayı da beraberinde getirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışı ve tipiden dolayı tırlar yoldan çıktı, bir otomobil ise şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Tırlarda ise maddi hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla ile hastaneye sevk edildi.

Ayrıca yoldan çıkan tır için bölgeye çekici yönlendirildi. Olay yerine gelen çekici ile tır düştüğü şarampolden çıkarıldı. Her iki kazada de araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
