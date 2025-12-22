Haberler

Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi
Kars'ta polis, durdurduğu bir araçta 21,92 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu ticaretine dair malzemeler buldu. Şüpheli tutuklandı.

Kars'ta polis durumunda şüphelenilen bir araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Narkotik ekipleri, seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyerek durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 21,92 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 5 bin 880 lira suçtan elde edilen gelir ve 1 içerisinde metamfetamin kalıntısı bulunan cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli C. Ş. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. C. Ş. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi., - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

