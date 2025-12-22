Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars'ta polis durumunda şüphelenilen bir araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Narkotik ekipleri, seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyerek durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 21,92 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 5 bin 880 lira suçtan elde edilen gelir ve 1 içerisinde metamfetamin kalıntısı bulunan cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli C. Ş. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. C. Ş. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi., - KARS