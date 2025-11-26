Haberler

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Kars'ta düzenlenen narkotik operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 43,02 gram Metamfetamin.

Kars'ta bir aparta narkotik ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 aparta operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada,5 parça halinde toplam 43,02 gram Metamfetamin ve 1 Cam Aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 3 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, L.K. (37) ve O.S. (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
