Haberler

Kars'ta trafik kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybederken, 1kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kafkas Üniversitesi kampüs girişine yakın bir noktada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 36 MA 0123 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı.

Kazanın şiddetiyle araçta bulunan Azerbaycan uyruklu sürücü U.H. ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan E.R. olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların Kafkas Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.R.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

