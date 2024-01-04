Kars'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Kars'ın Arpaçay ilçesinde bağlı Kuyucuk köyü mevkiinde meydana geldi. Akyaka'dan Kars'a seyir halindeki tır ile Arpaçay'dan Kuyucuk köyüne seyir halindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör tarlaya düştü. Feci kazada traktör sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden A.A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS