Kars'ta trafik ekipleri kent genelinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor

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Kars'ta trafik ekipleri, kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve trafik düzeninin korunması amacıyla kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla görev yapan ekipler, şehrin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştiriyor. Denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, araçların genel durumu ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürebilecek ihlaller de mercek altına alınıyor.

Özellikle hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşulmaması, hatalı sollama ve trafik işaretlerine riayet edilmesi konularında sürücülere uyarılarda bulunuluyor. Ekipler, trafik kurallarının yalnızca denetim sırasında değil, her zaman uygulanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Trafik akışının düzenli şekilde sağlanması için farklı güzergahlarda sürdürülen uygulamalarda, sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri hedefleniyor.

Yapılan denetimlerde yapılan bilgilendirmede, trafik kazalarının önlenmesinde sürücülerin yanı sıra yayalara da önemli sorumluluklar düştüğünü belirtilerek, tüm vatandaşlar trafik kurallarına uymaya ve daha dikkatli davranmaya davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı