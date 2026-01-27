Haberler

Kars'ta toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

Kars'ta toplu taşıma araçlarına sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi, araçların teknik yeterlilikleri incelendi, emniyet kemeri kullanımı gibi önemli kuralların uygulanmasına dikkat edildi.

Kars'ta trafik güvenliğinin sağlanması ve yolcu taşımacılığında standartların artırılması amacıyla trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda, şehir içi minibüsler, halk otobüsleri ve servis araçları durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araçların teknik yeterlilikleri, muayene ve sigorta durumları incelendi.

Ekipler, özellikle yolcu taşımacılığında büyük önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı, ayakta yolcu taşınıp taşınmadığı, fazla yolcu alımı, durak dışı yolcu bindirme ve indirme ile hız kurallarına uyulup uyulmadığı konularına ağırlık verdi. Ayrıca araçlarda yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör gibi zorunlu ekipmanların bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.

Denetimler sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, eksik evrakı bulunan araç sürücülerine gerekli uyarılar yapıldı. Yolculara da emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülerden trafik kurallarına titizlikle uymalarını istedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

Trump'ın gizli planı ifşa oldu! Donanma kapılarına kadar dayandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

Felaketi yaşıyorlar! Ölü sayısı katlanarak artıyor