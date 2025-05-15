Kars'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kars'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kars'ta tır ile otomobil çarpıştı, feci kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza ; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Kars'tan Sarıkamış istikametine seyir halindeki otomobil ile Sarıkamış'tan Kars'a seyir halindeki tır, Sarıkamış kavşağında çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralılarından 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan tır ile otomobilin çarpıştığı bölge adeta savaş alanına döndü. Tır ile çarpışan otomobil hurda haline gelirken, trafik levhaları ise yan yattı. Araçların parçaları ise etrafa savruldu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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