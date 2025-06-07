Kars'ta Otobüs Denetimleri Bayram Şekerleri ile Renklendi

Kars'ta Otobüs Denetimleri Bayram Şekerleri ile Renklendi
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Kars'ta trafik ekipleri, şehirlerarası otobüslerde bayram tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı, ikramlar dağıtıldı.

Kars'ta otobüsler trafik ekiplerince denetlendi. Trafik ekipleri yaptıkları denetim ve uygulamalarda sürücü ve yolculara bayram şekeri ikram etti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kentte şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmalarındaki vatandaşlar ile sürücülere güvenli seyahat etmeleri amacıyla bilgilendirme yaptı.

Trafik noktalarında ve otobüs firmalarının çıkış noktalarında yapılan uygulamalarda sürücü ve yolculara 'Emniyet Kemeri' kullanmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Trafik ekipleri daha sonra yolculara şeker ve kolonya ikramında bulunularak, broşür dağıttı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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