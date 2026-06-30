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Kars'ta torbacılara narkotik darbesi: 1 kişi tutuklandı

Kars'ta torbacılara narkotik darbesi: 1 kişi tutuklandı
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Kars'ta düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde, hassas terazi ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında düzenlenen narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde "sokak satıcısı (torbacı)" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam 6,13 gram metamfetamin, 2,92 gram bonzai, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 65 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.T. (36) isimli şüpheli hakkında, "Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi, "Uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde artarak devam edeceği vurgulandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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