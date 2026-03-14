Kars'ta minik öğrencilere polislerden güvenlik eğitimi

Kars'ta minik öğrencilere güvenlik eğitimi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarda erken yaşta güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik yaptı. Polis ekipleri tarafından Kars İlkokulu'nda eğitim gören anasınıfı öğrencilerine yönelik bilgilendirme ziyareti gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen okul ziyaretinde minik öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda temel bilgiler verildi. Polisler tarafından öğrencilere temel güvenlik kuralları, güvenli tablet ve telefon kullanımı ile acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında yaşlarına uygun ve anlaşılır bir dil kullanılarak anlatım yapıldı.

Eğitim kapsamında özellikle teknolojinin bilinçli kullanımı üzerinde durularak, çocukların tablet ve telefon gibi dijital cihazları kullanırken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca herhangi bir tehlike veya acil durumda nasıl yardım isteyebilecekleri anlatılarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi vurgulandı. Polis ekipleri, öğrencilerin acil bir durumda 112 numarasını doğru ve bilinçli şekilde kullanmaları gerektiğini örneklerle anlattı.

Minik öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte polisler, çocukların merak ettiği soruları da yanıtladı. Samimi bir ortamda geçen buluşma sayesinde öğrenciler hem polislerle tanışma fırsatı buldu hem de güvenlik konusunda önemli bilgiler öğrendi.

Eğitimin sonunda polis ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli boyama kitapları hediye edilerek çocukların hem eğlenmeleri hem de öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amaçlandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı