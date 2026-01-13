Kars'ta kar ve tipi geçit vermiyor

Kar yağışı ve şiddetli tipi, Kars'ın birçok noktasında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Arpaçay ilçesinde mahsur kalan araç kurtarıldı. Boğatepe-Göle kara yolunda kayan tır ise yolu trafiğe kapattı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde seyir halindeki bir araç, yoğun karla kaplı yolda ilerlediği sırada kayarak yol kenarında oluşan kar birikintisine saplandı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine Özel İdare karla mücadele ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen iş makinesiyle mahsur kalan araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ayrıca Kars-Boğatepe Göle kara yolunda tipi ve kar yağışından dolayı kayan tır, yolu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, bir taraftan yolu açarken, diğer taraftan da kayan tırı, çekerek kurtardı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol ise yeniden ulaşıma açıldı.

Kars'ta yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları, zincirsiz ve tedbirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı. - KARS