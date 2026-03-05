Haberler

Arpaçay'da yoldan çıkan aracı köylüler el birliğiyle kurtardı

Güncelleme:
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoldan çıkan bir araç, köylülerin yardımıyla kısa sürede kurtarıldı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kara saplanan araç, köylülerin minibüs yardımıyla kurtarıldı. Olayda yaralanma yaşanmadı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan bir araç, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araç yol kenarında kara saplandı. Durumu fark eden köylüler hemen harekete geçerek minibüs yardımıyla aracı bulunduğu yerden çekti.

Köylülerin el birliğiyle yaptığı çalışma sonucunda araç kısa sürede bulunduğu yerden çıkarılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Vatandaşların dayanışması ise takdir topladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
