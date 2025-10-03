Haberler

Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: Jandarma KADES Uygulaması Tanıtıldı

Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: Jandarma KADES Uygulaması Tanıtıldı
Güncelleme:
Kars İl Jandarma Komutanlığı, Selim ilçesi Hasbey köyünde 45 vatandaşa KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, uygulamanın indirilmesi ve kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Kars'ta jandarma kadınları KADES Uygulaması Tanıtımı ve Kadına EL KAL-KA-MAZ Mottosu" Projesi çerçevesinde bilgilendiriyor.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Selim ilçesi, Hasbey köyünde 33 kadın ve 12)erkek olmak üzere toplam 45 vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Kars'ın farklı ilçelerinde ve köylerinde kurulan stantlarda ve köy ziyaretlerinde kadınlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, KADES'in nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve acil bir durumda güvenlik güçlerine hızlı ulaşmanın önemi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal haklar konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Jandarma yetkilileri, kadınların karşılaştıkları her türlü şiddet, tehdit ve acil durumda KADES üzerinden güvenlik güçlerine anında ulaşabileceğini vurguladı. Çalışmaların, Kars genelinde aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
