Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: Jandarma KADES Uygulaması Tanıtıldı

Kars'ta jandarma kadınları KADES Uygulaması Tanıtımı ve Kadına EL KAL-KA-MAZ Mottosu" Projesi çerçevesinde bilgilendiriyor.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Selim ilçesi, Hasbey köyünde 33 kadın ve 12)erkek olmak üzere toplam 45 vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Kars'ın farklı ilçelerinde ve köylerinde kurulan stantlarda ve köy ziyaretlerinde kadınlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, KADES'in nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve acil bir durumda güvenlik güçlerine hızlı ulaşmanın önemi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal haklar konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Jandarma yetkilileri, kadınların karşılaştıkları her türlü şiddet, tehdit ve acil durumda KADES üzerinden güvenlik güçlerine anında ulaşabileceğini vurguladı. Çalışmaların, Kars genelinde aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. - KARS