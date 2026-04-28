Kars'ta Jandarmadan Siber Kalkan: 108 öğrenciye eğitim!

Kars'ta güvenlik güçleri bu kez sahada değil, sınıfta görev başındaydı.

Kars'ta güvenlik güçleri bu kez sahada değil, sınıfta görev başındaydı. Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri dijital dünyanın görünmeyen tehlikelerine karşı bilinçlendirmek için önemli bir çalışmaya imza attı.

Digor ilçesinde bulunan Dağpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitim programında 108 öğrenci ve öğretmen siber suçlar konusunda kapsamlı bilgilendirme aldı. Eğitimde özellikle son yıllarda artış gösteren oltalama (phishing) dolandırıcılığına dikkat çekilirken, öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullandığı sosyal medya platformlarında karşılaşabilecekleri riskler detaylı şekilde anlatıldı.

Jandarma ekipleri, yasa dışı bahis ağlarının gençleri nasıl hedef aldığı, bankacılık ve ödeme sistemlerinde kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ve kişisel verilerin korunmasının önemi üzerine örnek vakalarla desteklenen sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca güvenli internet kullanımı konusunda pratik öneriler paylaşarak, öğrencilerin dijital ortamda daha bilinçli hareket etmeleri hedeflendi.

Jandarma ekipleri, teknolojinin sunduğu imkanların doğru kullanılmadığında ciddi mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekerken, bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalar, yalnızca suçla mücadelede değil, suçun oluşmadan önlenmesinde de etkin rol oynuyor.

Bu eğitimle birlikte gençlerin dijital dünyada daha güvenli adımlar atması amaçlanırken, jandarma ekiplerinin toplumun her kesimine ulaşan bilinçlendirme faaliyetleri takdir topluyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
