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Kars'ta Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması

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Kars'ta 37 ekip ve 152 jandarmanın katımlıyla gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'nda bin 623 kişi sorgulandı, 49 işyeri ve 36 metruk bina kontrol edildi.

Kars'ta 37 ekip ve 152 jandarmanın katımlıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda bin 623 kişi sorgulandı. 49 işyeri ve 36 metruk bina, yapımı devam eden inşaat, 51 park, bahçe ve 105 sokakta uygulama yapıldı.

Ayrıca 481 araç kontrol edildi. 2 araca 2 bin 056 TL. cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına aralıksız ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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