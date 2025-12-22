Kars'ta jandarmadan huzurlu okul uygulaması

Kars'ta 62 ekip, 246 jandarmanın katılımıyla "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde yapılan uygulamalarda,148 okul çevresi, 3 öğrenci yurdu, 19 kullanılmayan bina ile yapımı devam eden inşaat, 39 park-bahçe, 84 sokak ve 28 işyeri kontrol edildi, Uygulamalarda bin 142 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamalarda ayrıca "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aran 1 kişi yakalanırken,

418 araç kontrol edildi. Yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS