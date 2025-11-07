Haberler

Kars'ta Hastane Afet Planı Tatbikatı Gerçekçi Anlara Sahne Oldu

Güncelleme:
Kars'ta düzenlenen Hastane Afet Planı Tatbikatı'nda, ayaktan kemoterapi ünitesinde çıkan yangın sonrası yaşananlar gerçek bir kriz senaryosunu aratmadı. Eğitim amacıyla yapılan tatbikatta, hastane personeli ve acil durum ekipleri başarılı bir iş birliği gösterdi.

Kars'ta HAP tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta, taşkınlık yapan yaralı yakınları ile güvenlik güçlerinin mücadelesi ise nefesleri kesti.

Kars'ta Hastane Afet Planı Tatbikatı (HAP) tatbikatı düzenlendi. Harakani Devlet Hastanesi koordinasyonu ile AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri, itfaiyenin iş birliği düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nde meydana gelen yangın ve sonrasında gelişen KBRN olayı nedeniyle acil durum planı devreye alındı. Ayaktan Kemoterapi Ünitesi koridorunda bulunan bir prizin aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

Yangın söndürme ekibimiz olaya kısa sürede müdahale etmesine rağmen, çevrede bulunan yanıcı maddeler nedeniyle alevler ve yoğun duman oluşmuştur. Kırmızı Kod ekibi ve Sivil Savunma Amirliği koordinasyonunda aynı katta bulunan hasta ve personel tahliyesi gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrası gazetecileri açıklamalarda bulunan Harakani Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca, "Kurumlar arası yetkilisinin diğer kurumları alarma geçirmesiyle AFAD, UMKE, 112, emniyet ve itfaiyenin birlikte çalışması sonucu herhangi bir can kaybı olmadan olay sonlanmıştır. Olay yönetim merkezi tam teşekküllü görevine devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan gerçeği aratmayan tatbikatta olay yerine gelen hasta yakınlarıyla güvenlik güçlerinin mücadelesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta, hastane personelin bu tür olumsuzluklara karşı hazır olduğu görüldü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
