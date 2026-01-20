Haberler

Kars'ta hasta kadın için ekipler karlı yolları aştı

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesindeki Koyunyurdu köyünde kalp rahatsızlığı bulunan hasta kadın, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekiplerin zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında özel idare ve sağlık ekipleri, yaklaşık 2 saat süren yol açma çalışmaları sonucunda köye ulaşarak hastanın tedavisini gerçekleştirdi.

Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ekipler bu kez hasta kadın için karlı yolları aştı.

Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde kalp rahatsızlığı bulunan hasta kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye özel idare ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipiden yolu kapalı bulunan Koyunyurdu köyüne ulaşmak için özel idare ekipleri yol açma çalışması başlattı. Özel idare ekiplerinin arkasına takılan sağlık ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra köye ulaştı.

Kar ve tipinin etkili olduğu köyde ilk tedavisi evinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
