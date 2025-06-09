Kars'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu: 5 Yaralı

Kars'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu: 5 Yaralı
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Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kars'ta hafif ticari araç şarampole uçtu: 5 yaralı

KARS - Kars'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Selim ilçesi Katranlı köyü yolunda meydana geldi. Bayram ziyaretinden dönen Selman Ö. idaresindeki 34 GH 6043 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Selman Ö., araçta bulunan İbrahim Ö., Sait Ö., Nurettin Ö. ve Güzel I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa
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