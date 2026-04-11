Kars'ta göçmen kaçakçılığına geçit yok: 4 şüpheli tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen bir araca düzenlediği operasyonla 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla bağlantılı olarak 4 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları neticesinde, yasa dışı düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen bir araç çevre yolu üzerinde durduruldu.

Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Sağlık kontrolleri ve gerekli işlemleri yapılan düzensiz göçmenlerin, ilgili birimlere teslim edilerek işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan E.Ç. (46), E.C. (42), K.A. (42) ve T.D. (51) isimli 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçu kapsamında işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesi kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, bu tür suç organizasyonlarına karşı çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi. - KARS

