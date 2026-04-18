Kars'ta 17 yıl hapis cezalı firari suç makinesi, baza altında yakalandı

Kars'ta polis ekipleri, hakkında 8 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.G.'yi, saklandığı evin yatak odasında baza altında gizlenmiş halde yakalayarak gözaltına aldı.

Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 8 ayrı suçtan toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari suç makinesi saklandığı evin yatak odasında baza altında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan G.G. (47) isimli şahsın izine ulaşıldı.

G.G.'nin "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve kullanma", "kamu malına zarar verme", "basit yaralama", "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma" ile "kendi kullanımı için kenevir ekimi" suçlarından arandığı ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca G.G.'nin ceza infaz kurumundan firar ettiği ve hasımlarına zarar verme ihtimaline karşı güvenlik güçlerince arandığı bildirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı adres tespit edilen G.G.'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese yapılan baskında G.G., evin yatak odasında baza altında gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, yeniden ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve benzer operasyonların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
