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Kars'ta firari hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kars'ın Kağızman ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kağızman Hisarcık Kars Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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