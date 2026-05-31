Haberler

Kars'ta trafik denetimleri sürüyor

Kars'ta trafik denetimleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili dönüşünde şehirlerarası yollarda otobüs ve araçlara yönelik kapsamlı denetim yaparak sürücü ve yolcuları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik tedbirleri kapsamında şehirlerarası karayollarında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bayram tatili dönüşü dolayısıyla karayollarında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran ekipler, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve araçlara yönelik kapsamlı denetim yaptı.

Uygulamalar kapsamında otobüs sürücülerinin belge ve evrak kontrolleri yapılırken, trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da titizlikle incelendi. Denetimlerde özellikle sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun artırılması hedeflenirken, hız ihlalleri, sürüş güvenliği ve yolcu taşımacılığına ilişkin kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ekipler tarafından otobüs şoförlerine, uzun yolculuklarda dikkat ve konsantrasyonun korunmasının önemi, hız limitlerine riayet edilmesi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması konusunda uyarılar yapıldı. Yolculara ise seyahat boyunca emniyet kemeri takmalarının hayati önem taşıdığı anlatılarak, güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı

Kazadan ilk görüntüler! Cenazeler yanan otobüsten böyle çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız

Özgür Özel'den İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler
Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek

Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Eski CHP lideri tarafını açıkça ilan etti
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En yakın kurmayı yanıtladı