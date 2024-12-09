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Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehirdeki güvenlik uygulamaları ve asayiş durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Vali Polat, şok uygulamaların devam edeceğini vurgulayarak, güvenli bir Kars için 7/24 çalıştıklarını belirtti.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Kars'ta şok uygulamaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Vali Ziya Polat, "Gazi Karsımızın huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama önceliğimiz doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaş odaklı bir anlayışla gerek planlı gerekse şok uygulamalarla tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda daha huzurlu ve daha güvenli bir Kars için çalışmalarımızı gece-gündüz, 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken kıymetli Karslı hemşerilerimin desteğini daima yanımızda gördüğümüzü de memnuniyetle ifade etmek istiyorum" dedi.

Polat, "2024 yılının Kasım ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kasım ayında 275 bin 80 kişi, 122 bin 871 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 244 yıl 293 ay 441 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 66 aranan kişi, haklarında adli para cezası hükmü bulunan 5, ifadeye yönelik aranması bulunan 82, taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanmaya yönelik aranan 1, yoklama kaçağı 224 şahıs olmak üzere toplam 378 aranan şahıs yakalandı" diye konuştu.

Vali Ziya Polat, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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