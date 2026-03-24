Kars'ta 15 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp: Arama çalışmaları başlatıldı

Kars'ta 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan 2 gündür haber alınamıyor. Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Çocuğun kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde meydana geldi. 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba, 22 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Son görüntü güvenlik kamerasında

Rojhat Ağbaba'nın kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler, evlerinin önünde bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun evlerinin önünde gezdiği görülürken, sonrasında hangi yöne gittiğine dair net bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan jandarma ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için detaylı çalışma başlatırken, köy halkı da arama çalışmalarına destek veriyor. Bölgedeki boş araziler, ahırlar ve kırsal alanlar tek tek kontrol ediliyor.

Ayrıca baba İsmail Ağbaba, oğlu Rojhat Ağbaba'yı gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesi çağrısında bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı