Kars'ta 15 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp: Arama çalışmaları başlatıldı

Kars'ta 15 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp: Arama çalışmaları başlatıldı
Kars'ta 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba, 22 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin jandarmaya ihbarda bulunmasının ardından geniş çaplı arama çalışmalarına başlandı. Son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Rojhat'ın bulunması için bölgedeki halk da destek veriyor.

Kars'ta 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan 2 gündür haber alınamıyor. Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Çocuğun kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde meydana geldi. 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba, 22 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Son görüntü güvenlik kamerasında

Rojhat Ağbaba'nın kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler, evlerinin önünde bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun evlerinin önünde gezdiği görülürken, sonrasında hangi yöne gittiğine dair net bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan jandarma ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için detaylı çalışma başlatırken, köy halkı da arama çalışmalarına destek veriyor. Bölgedeki boş araziler, ahırlar ve kırsal alanlar tek tek kontrol ediliyor.

Ayrıca baba İsmail Ağbaba, oğlu Rojhat Ağbaba'yı gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesi çağrısında bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'a rest: İran savaşı felaket bir hata
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Haberler.com
500

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı