Kars jandarma trafik timleri Sarıkamış ve Kars merkezde okul servislerini denetledi

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Kars jandarma trafik timleri, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak ve okul servislerinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, okul servis araçlarına yönelik kontrollerini Sarıkamış ve Kars merkezde belirlenen noktalarda sürdürdü. Bu kapsamda Sarıkamış ilçesinde Karaurgan Fehim Yenice Lisesi önü, Harmanlı Kavşağı ve İnkaya Köyü İlkokulu ile Ortaokulu önünde, Kars merkezde ise Esenkent İlkokulu önünde okul servis araçları denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde servis araçlarının trafik mevzuatına uygunluğu, öğrencilerin güvenli taşınmasına ilişkin kurallar ve araçlarda bulunması gereken güvenlik şartları incelendi. Denetimlerde, öğrencilerin yolculuk sırasında herhangi bir tehlikeyle karşılaşmaması ve servis taşımacılığında güvenliğin en üst seviyede tutulması hedeflendi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, trafik güvenliği bilincinin artırılması ve öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim kurumlarına ulaşmalarının sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı