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Karpuzlu’da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Karpuzlu’da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 8 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 8 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karpuzlu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda, hakkında 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (35) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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