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Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Kurtuldu

Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Kurtuldu
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Antalya'nın İbradı ilçesinde, karpuz yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca karpuz yol kenarına saçıldı. Şans eseri kazada yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Antalya'da karpuz yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen kamyondaki tonlarca karpuz yol kenarına saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde İbradı - Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şoförün, 42 AVR 011 plakalı kamyona Antalya'dan yüklenen tonlarca karpuzu, yeni açılan Antalya-Konya kara yolu üzerinden Adana'ya götürdüğü, Demirkapı Tüneli'ni geçip İbradı kavşağına geldiğinde navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle Antalya'nın İbradı ilçesi yönüne saptığı ve buradan Akseki yoluna girdiği belirtildi. İbradı'nın Düzlen Mahallesi'ne geldiği sırada rampa aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karpuz yüklü kamyon şarampole devrildi. Devrilen kamyondaki tonlarca karpuz ise yol kenarına savruldu.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, jandarmanın kaza ile ilgili inceleme başlattığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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