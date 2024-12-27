Karlıova'da Balık Yüklü Tır Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde balık yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre balık yüklü tır, kayganlaşan yol nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL