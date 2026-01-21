Haberler

Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu

Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde karlı ve kaygan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayarak bahçeye savruldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde karlı ve kaygan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçeye savrulurken yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Niksar ilçesinde karlı yolda kayan gençler tehlikeye davetiye çıkardı. Yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayınca kontrolden çıkarak bahçeye uçtu. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, poşetle kayan gençlerin hızlanarak yol kenarındaki bahçeye savrulduğu anlar yer aldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok