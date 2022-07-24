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Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti

Eskişehir'de bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Eskişehir'de bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi 584. Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Sülük (43), eşi Güllü Sülük (40) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Sülük, evde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine 4 el ateş etti. Sülük, daha sonra aynı tabancayla göğsüne tek el ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan ve Güllü Sülük'ün cansız bedenleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 4 çocukları olduğu, Ramazan Sülük'ün Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Ramazan Sülük'ün cenazesi öğle namazını müteakip Emek Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı'na götürüldü. Güllü Sülük'ün cenazesinin ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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