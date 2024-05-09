Kardeşini Silahla Vurduğu İddiasıyla Yargılanan İş İnsanı Beraat Etti

Kayseri'de kardeşini silahla vurduğu iddiasıyla yargılanan iş insanı Eray Çakır, beraat etti.

6 Haziran 2022'de meydana gelen olayda; kardeşi E.Ç.'yi vurduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Eray Çakır hakkında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "mala zarar vermeye azmettirme", silahla tehdide azmettirme" ve "kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. 2 yıl süren davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Çakır, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda somut delil olmaması nedeniyle iş insanı Eray Çakır'ı hakkında beraat kararı verdi. - KAYSERİ