Kardeşini Öldüren Şahıs, Jandarma Tarafından Van'da Yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde kardeşini silahla öldüren B.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu Van'da yakalandı. Olay sonrası kaçan zanlının, iki günlük çalışmanın ardından bir parkta gizlendiği yerden gözaltına alındığı bildirildi.

4 Kasım 2025 tarihinde Malazgirt ilçesinde B.A. isimli şahıs, ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Muş İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmada, cinayetin maktulün kardeşi B.A. tarafından işlendiği belirlendi.

Olay sonrası şüpheli B.A.'nın kendilerine ait traktörle Van iline kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine Van'a görevlendirilen JASAT ekipleri, iki gün süren titiz çalışmanın ardından şüpheliyi Van merkez Beşyol mevkiinde bulunan bir parkta saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MUŞ

