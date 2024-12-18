Üye Girişi
Haberler
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Pentagon Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem

Kardeşini Koruyan Ağabey Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kardeşini korumaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ağabey Hüsnü Küçükoğlu'nun yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kardeşi H.K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza kamerada: Kardeşini korumak isteyen ağabey, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı iki kardeşin metrelerce savrulduğu kaza anbean kaydedildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırımdan karayoluna inen kardeşini muhtemel bir kazadan korumak isterken otomobilin çarptığı şahıslardan, ağabey hayatını kaybederken kardeşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun kenarında kaldırımda bulunan iki kardeşten bir anda yola inen H.K. ve onu yoldan çekmek isteyen ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'na Aydın'dan Denizli istikametine doğru seyir halinde olan 32 AEL 657 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 kardeş yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüsnü Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, H.K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kardeşini kazadan kurtarmak isterken hayatını kaybeden ağabey Hüsnü Küçükoğlu'nun cansız bedeni ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralandığı kaza anı ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde H.K.'nin kaldırımdan yola indiği ve ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'nun da kardeşini muhtemel bir bir kazadan korumak için arkasından gittiği ve yolda ilerleyen bir otomobilin iki kardeşe çarpma anları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kardeşini Koruyan Ağabey Feci Kazada Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - 3.Sayfa
img

Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
img

Altın fiyatları yeniden hareketlendi
img

Esad'ın 24 yıl sonra devrilmesi bir ülkeyi harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü
"Ölünce beni kim yıkayacak?" mesajının sırrı çözüldü
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
MasterChef'e Beyza'nın 'yalnızlığı' damga vurdu
Kulisteki görüntüsüne tepki yağdı
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi? ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 18 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Ordu hava durumu 18 Aralık | Bugün Ordu'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? 18 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (18 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Lütfü Türkkan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.