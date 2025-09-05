KARDEMİR'de Stajyer Öğrenci İş Kazasında Hayatını Kaybetti

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş'de meydana gelen iş kazasında stajyer öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay KARDEMİR'deki Kontinü Kütük Haddehanesinde meydana geldi. KARDEMİR A.Ş ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi 11. sınıf öğrencisi Yağız Yıldız staj gördüğü sırada hurda sarma makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldız Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye götürülürken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KARABÜK