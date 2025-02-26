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Karda Mahsur Kalan Vatandaşa Jandarma Müdahalesi

Karda Mahsur Kalan Vatandaşa Jandarma Müdahalesi
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Erzurum'da jandarma ekipleri, etkili kar yağışı nedeniyle yol da mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı. İspir ilçesinde gerçekleşen olayda, jandarma ekipleri gereken desteği sağlayarak vatandaşı güvenle evine ulaştırdı.

Erzurum'da jandarma ekipleri karda mahsur kalan vatandaşa ulaştı ve aracıyla birlikte kurtarıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İspir ilçesi Başçeşme Mahallesi'nde bir şahsın etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle köy yolu üzerinde mahsur kaldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine İspir İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesi hızla olay yerine intikal ederek vatandaşa ulaşıldı. Soğuk havadan etkilenen şahsa gerekli destek sağlanarak yolda kalan aracı bulunduğu yerden çıkarıldı ve şahıs güvenle evine ulaştırıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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